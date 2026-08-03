Hastanede Özel Hasta Bakıcısı Fenalaşarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hastanede Özel Hasta Bakıcısı Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Hastanede Özel Hasta Bakıcısı Fenalaşarak Hayatını Kaybetti
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İnegöl Devlet Hastanesi'nde özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov görev sırasında fenalaşarak öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde bir hastanın bakımını üstlenen 36 yaşındaki özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastanın bakımını üstlenen özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev yaptığı sırada aniden fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden hemşireler, Niyazov'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından acil servise kaldırılan 36 yaşındaki adam, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Niyazov'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Saparmurat Niyazov, Acil Durum, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede Özel Hasta Bakıcısı Fenalaşarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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