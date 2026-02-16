Hastaneden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Hastaneden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

16.02.2026 17:24
Kırıkkale'de güvenlik görevlisinin odasından para ve altın çalan şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Kırıkkale'de hastanede güvenlik görevlisinin odasından para ve altın çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Şubat günü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli şahıs, güvenlik görevlisi T.D.'ye ait odaya girerek 31 bin lira para ile 4 adet çeyrek altını çaldı. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.Y., aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

