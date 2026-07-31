Hastaneden Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Hastaneden Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı

Hastaneden Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı
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Adana'da hastane refakatçisi gibi gelen B.A., iki motosiklet çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'da hastaneye refakatçi gibi gelen şüpheli, park halindeki motosikleti düz kontak yöntemiyle çaldı. Aynı zanlının 3 gün sonra ikinci bir motosikleti de aynı yöntemle çaldığı belirlenirken, iki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tutuklanan şüpheli, "Eve dönmek için çaldım. Motosikletleri de koyduğum yeri hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.

Olay, 12 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. hastaneye refakatçi gibi geldi. Bir süre etrafta keşif yapan B.A., park halindeki bir motosikleti gözüne kestirdi. B.A. motosikleti düz kontak yaparak çaldı. Bu olaydan 3 gün sonra B.A. bu sefer de Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesinde aynı yöntemle motosiklet çaldı.

Her iki hırsızlık olayı da anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgusunda B.A., "Eve dönmek için çaldım. Motosikletleri de koyduğum yeri hatırlamıyorum" dediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneden Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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