Hatay Antakya\'da ev yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay Antakya'da ev yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin büyümesi önlenirken bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin büyümesi önlendi.
Yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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