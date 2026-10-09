Hatay Arsuz'da ceviz büyüklüğündeki dolu, 100 dönümlük nar bahçesinde hasadı bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Arsuz'da ceviz büyüklüğündeki dolu, 100 dönümlük nar bahçesinde hasadı bitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Arsuz\'da ceviz büyüklüğündeki dolu, 100 dönümlük nar bahçesinde hasadı bitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu, yurt dışına gönderilecek 100 dönümlük nar bahçesindeki tonlarca narı vurdu. Birkaç gün sonra hasadı yapılacak bahçede üreticiler, 20 dakika süren dolunun 1 yıllık emeği yok ettiğini ve hasat yapamayacaklarını söyledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, yurt dışına gönderilecek olan 100 dönümlük bahçede yetiştirilen tonlarca narı vurdu. Birkaç gün içerisinde hasadı yapılacak olan bahçede, ağaçlardaki narlar yara alarak zarar gördü.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Madenli, Akçalı ve Gözcüler mahalleleri ile çevresinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Şiddetli dolu ve fırtına, ilçedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Akçalı Mahallesi'ndeki 100 dönümlük nar bahçesi, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışından dolayı büyük zarar gördü. İhracat ile yurt dışına gönderilmek için yetiştirilen bahçede tonlarca nar zarar görürken üretici Mehmet Yıldırım, 20 dakika etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolunun bahçeye büyük zarar verdiğini söyledi.

"Birkaç gün sonra hasadı yapılacaktı ama artık hasat da yapamayacağız"

Birkaç gün sonra hasadı planlanan nar bahçesinde etkili olan doluyla birlikte ürünün hasat edilemeyecek hale geldiğini anlatan çiftçi Mehmet Yıldırım, narların meyve suyu olarak kullanılmak zorunda kaldığını belirterek, "Burası 100 dönüm nar bahçesi. Meyveler yetişmiş durumda. Hatta birkaç gün sonra buranın hasadı yapılacaktı. Maalesef doğal afet hiçbir şey bırakmadı, bu güne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok kötü yağdı, tarif edilemeyecek şekilde bir dolu yağdı. Şu an meyvelerin tamamı artık meyve suyuna gidecek, başka türlü kullanılmaz. Dolu çok büyüktü, ceviz tanesi kadar vardı ve bayağı da sürdü. Öyle kısa süreli bir geçiş olmadı, en az 20 dakika aynı büyüklükte dolu yağdı. Bazıları döküldü, bazıları parçalandı. Şu an narların yüzde 99'u mahvolmuş durumda. Birkaç gün sonra hasadı yapılacaktı ama artık hasat da yapamayacağız" dedi.

"20 dakikada yağan dolu, 1 yıllık emeğimizi yok etti"

100 dönümlük nar bahçesine yağan dolu nedeniyle zarara uğrayan çiftçi Süleyman Yıldırım, "Buraya çok kötü dolu yağdı. Nar bahçemiz bayağı etkilendi. Bütün narlarımız gitti. 20 dakikada yağan dolu, 1 yıllık emeğimizi yok etti. Birkaç gün sonra hasat edilecekti, yüzümüz gülecekti ama şimdi zarar etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Doğal Afet20 Dakika3. SayfaEkonomiGüncelHatayÇevreArsuzNarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:32:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da ceviz büyüklüğündeki dolu, 100 dönümlük nar bahçesinde hasadı bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei