Hatay'da 24 masaj salonu denetiminde 122 kişi kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da il merkezindeki masaj salonlarına 26 Kasım'da denetim düzenlendi. 24 iş yerinde 122 kişi kontrol edilirken 3 salonun ruhsatı olmadığı belirlendi; sigortasız işçi, hijyen belgesi eksikliği ve mesul müdür bulundurmama gerekçeleriyle işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
26 Kasım tarihinde yapılan uygulamalarda 122 kişi kontrol edilirken, 24 masaj salonu denetlendi.
Denetimlerde 3 masaj salonunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. 2 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmak, 4 işletmeye hijyen belgesi bulunmayan işçi çalıştırmak ve 2 işletmeye mesul müdür bulundurmamak gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İHA
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