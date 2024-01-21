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Hatay'ın Belen ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısı yangında kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çatı kullanılamaz hale geldi.

Hatay\'ın Belen ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısı yangında kullanılamaz hale geldi
21.01.2024 - 09:46,
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Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olan 3 katlı apartmanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3 katlı apartmanın çatı kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında çatı adeta kullanılmaz hale geldi. Alevlerin çatıyı sardığı anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay'ın Belen ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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