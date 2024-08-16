Hatay\'da 4 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

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Hatay'da 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; 12 Ağustos tarihinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan İ.A.'nın yapılan sorgusunda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve mala zarar verme olmak üzere 5 ayrı suçtan toplamda 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY