Hatay'ın Arsuz ilçesinde ağaçlık alandan yükselen alevler, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Madenli Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ağaçlar zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Arsuz'da ağaçlık alan alevlere teslim oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?