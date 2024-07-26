Hatay'da bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.S. adlı şahsın taşıdığı pakette bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.S. hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY