Hatay\'da Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Hatay'da bisiklet çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 13 Aralık tarihinde Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayının şüphelisi S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
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