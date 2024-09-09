Hatay\'da Boğulma Tehlikesi: Cankurtaran Çocuğu Kurtardı

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Hatay'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu cankurtaran kurtardı.

Samandağ İlçesi Çevlik Sahil'inde denizde 9 yaşındaki kız çocuğunun boğulduğunu fark eden vatandaşlar, cankurtarandan yardım istedi. Durum üzerine cankurtaran çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Cankurtaran kısa süren çalışmayla sağlıklı bir şekilde çocuğu kurtarmayı başardı. Küçük çocuk, cankurtaran tarafından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. - HATAY