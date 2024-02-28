Hatay'da deprem sonrası yıkılan binanın yıkımında yaşanan panik kameralara yansıdı - Son Dakika
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Hatay'da deprem sonrası yıkılan binanın yıkımında yaşanan panik kameralara yansıdı

Hatay\'da deprem sonrası yıkılan binanın yıkımında yaşanan panik kameralara yansıdı

Depremin vurduğu Hatay'da hasar alan 6 katlı bir binanın kontrollü olarak yıkımı sırasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik anları, kameraya yansıdı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

28.02.2024 08:44
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Depremin vurduğu Hatay'da hasar alan 6 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da 25 bine yakın vatandaş hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinde binlerce konut ise hasar almıştı. Mahkeme süreci sona eren binaların yıkımları aralıksız olarak devam ediyor. Dörtyol ilçesinde 6 katlı bir bina da ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesinin darbesiyle yerle bir olan binanın yıkımını izleyen vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İHA

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