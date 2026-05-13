Hatay\'da Dronla Trafik Denetimi

Hatay'da otoyol jandarması tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kuralları hiçe sayarak geri manevra yapan ve tehlikeli yük taşıyan araçlar dron ile tespit edildi.

Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince O-53 Otoyolu'nda, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; hız ihlali, usulsüz geri manevra yapan ve tehlikeli yük taşıma ihlalleri tespit edildi. Sürücüler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı. Özellikle yola saçılacak ve dökülecek şekilde aşırı yükleme yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik gerekli adli işlem yapıldı.

Otoyol jandarması, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini bildirdi. - HATAY