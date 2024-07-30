Hatay\'da ev sahibinin unuttuğu tava yangına neden oldu

Hatay'da ev sahibinin ocakta unuttuğu tava yangına neden olurken alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Ocakta yemek yaptığı esnada tava alev alan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evin mutfak kısmı zarar görürken ekiplerin hızlı müdahalesi evi yanmaktan kurtardı. - HATAY
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