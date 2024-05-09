Hatay'da Hasta Taşıyan Ambulans Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Hatay'da Hasta Taşıyan Ambulans Alevlere Teslim Oldu

Hatay\'da Hasta Taşıyan Ambulans Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki hasta taşıyan ambulans, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Ambulans kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hasta ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

09.05.2024 13:49
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Hatay'da hasta taşıyan seyir halindeki ambulans alevlere teslim oldu. Alev alev yanan ambulans telefonla görüntülendi.

Yangın, Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen hasta taışayan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı. Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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