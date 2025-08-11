Hatay\'da İntihar Girişimi

Hatay'da 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, Dörtyol Çarşı Merkezi Çaylı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki erkek şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak genci ikna çalışmalarına başladı. Yapılan görüşmelerin ardından şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY