Hatay\'da İtfaiye Ekipleri Vatandaşın Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı

Silah satan kişinin evine operasyon: Çuvaldan 31 tabanca çıktı

Adana'da Seyhan polisi silah ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin evine yaptığı operasyonda 31 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirdi. Yakalanan şüpheli, silahların kendisine ait olmadığını iddia etti.