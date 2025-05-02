Hatay'da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'da jandarma, 450 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

02.05.2025 14:04
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Valizlerden adeta tabanca fışkırdı

HATAY - Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 450 adet gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Nisan ayında toplamda 67 şüpheli şahsın yapılan ev, üst ve araç aramasında: 9 bin 350 adet captagon, bin 584 kilogram kubar esrar, 2kilo 450 gram reçine esrar, 270 gram metamfetamin, 550 kilogram tütün, 99 bin 314 adet makaron, 450 adet gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca, 15 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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