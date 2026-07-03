Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarpan ve yan yatarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Tek taraflı yaşanan kazada Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpan araç takla atarak yan yattı. Kazada araç içirişinde sıkışan sürücü ve 1 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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