Hatay'da kaza sonrası çarpışan otomobil ve tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Hatay'da kaza sonrası çarpışan otomobil ve tır alevlere teslim oldu

Hatay'ın İskenderun - Payas otoyolu mevkisinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından tır ve otomobil aniden yanmaya başladı. Kazada tır ve otomobilin şoförleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

31.07.2024 12:51
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Hatay'da kaza sonrası çarpışan otomobil ve tır alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun - Payas otoyolu mevkisinde meydana geldi. Trafikte seyir halde olan 34 ED 6873 plakalı tırla Ayhan Y. idaresindeki 31 AHG 460 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası aniden yanmaya başlayan tır ve otomobil alevlere teslim oldu. Kazada tırın şoförü ile otomobilin şoförü Ayhan Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. 2 aracın yandığı anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kaza sonrası çarpışan otomobil ve tır alevlere teslim oldu - Son Dakika

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