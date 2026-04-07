Hatay\'da Konteyner Yangını

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim olarak yandı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında depremzede vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Alaadin Mahallesi'nde bulunun konteyner kentte yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner da bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. Konteynerde yaşayan depremzede vatandaşlarsa korku dolu anlar yaşadılar. - HATAY