Hatay'da bireysel olarak kullanılan konteyner, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun İlçesi Yunus Emre Mahallesinde bir arazide bulunan konteynerde meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde yaşanan yangın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da konteyner yangını: Kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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