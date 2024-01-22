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Dörtyol'da Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Dörtyol'da Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı. İş yerinde yapılan denetimde kumar oynarken tespit edilen kişilere ceza kesilirken, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

Dörtyol\'da Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası
22.01.2024 - 19:53,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetim amaçlı gittikleri bir iş yerinde masa etrafında 6 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Ekipler, masa üzerinde kumar oynamakta kullanılan 166 adet pul ve iskambil kağıtlarına tutanakla el koydu.

İçeride kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira idari para cezası, iş yeri sahibi A.Y. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dörtyol'da Kumar Oynayan 6 Kişiye 38 Bin 550 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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