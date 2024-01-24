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Hatay'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.B. idaresindeki bir otomobil ile E.B. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın şoförü de yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay\'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
24.01.2024 - 16:47,
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Hatay'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. S.B. idaresindeki 27 AJD 052 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 27 ANT 226 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 aracın şoförü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Hatay, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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