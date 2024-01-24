Hatay\'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. S.B. idaresindeki 27 AJD 052 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 27 ANT 226 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 aracın şoförü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY