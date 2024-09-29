Hatay\'da Prefabrik İş Yerinde Yangın

Hatay'da yanan prefabrik iş yerinin alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.
Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde çevreyolu üzerine bulunan prefabrik fırında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iş yeri alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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