Hatay\'da Saman Yüklü Tırda Yangın

Hatay'da saman yüklü tırda çıkan yangında alevler aracı sarmadan söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde seyir halindeki saman yüklü tırda yaşandı. Alevlere teslim olan samanları fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY