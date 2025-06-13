Hatay'da samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında saman balyaları zarar görürken, alevler büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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