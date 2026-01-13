Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Yangın; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Otogar mevkiinde seyir halinde olan 65 EA 917 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, aracı tamamen sarmadan kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › İskenderun'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
