Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Belen ilçesi Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Alevler içinde kalan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - HATAY