Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Ters Dönen Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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