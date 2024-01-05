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Hatay'da yağış sonrası toprak kayması: 2 yayla evi zarar gördü - Son Dakika
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Hatay'da yağış sonrası toprak kayması: 2 yayla evi zarar gördü

Hatay'da etkili olan yağış sonrası Dörtyol ilçesi Çökek yaylasında toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucunda kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü. Yaralanma olmazken, ekipler bölgede arama ve tarama çalışmalarına devam ediyor.

Hatay\'da yağış sonrası toprak kayması: 2 yayla evi zarar gördü
05.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:21
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Hatay'da etkili olan yağış sonrası Dörtyol ilçesi Çökek yaylasında toprak kayması meydana geldi, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü.

Hatay'da 2 gündür süren yağışlı hava etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları oldu. Dörtyol'ün Karakese Mahallesi Çökek yaylasında ise dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası yaralanma yaşanmazken, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da yağış sonrası toprak kayması: 2 yayla evi zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yağış sonrası toprak kayması: 2 yayla evi zarar gördü - Son Dakika
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