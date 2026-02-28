Hatay'da binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın; İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan binanın giriş katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilirken evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
