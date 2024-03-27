Hatay\'da yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişek ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Hatay'da bir ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında 25 Mart tarihinde Dörtyol Sanayi ve Kışlalar Mahallelerinde bulunan bir ikamet ve bir işyerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak B.A ve O.A hakkında 5607 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY