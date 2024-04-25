Hatay'da Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Hatay'da Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı

Hatay\'da Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, elektrik tellerinden çıktıktan sonra çevre sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.

25.04.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yer alan zeytinlik alanda yangın meydana geldi. Elektrik tellerinden çıkan yangını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA

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