Hatay\'da Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yer alan zeytinlik alanda yangın meydana geldi. Elektrik tellerinden çıkan yangını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. - HATAY
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