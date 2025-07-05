Hatay\'daki Orman Yangınına Müdahalede \'Ateş Savaşçıları\' Dinleniyor

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale esnasında yorulan 'Ateş Savaşçıları' itfaiye personelleri yerlere uzanarak dinlendiler.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için vardiyalı olarak ekiplerin karadan yoğun bir müdahalesi devam ediyor. Müdahale esnasında yorulan 'Ateş Savaşçıları' yere uzanarak dinlendiler. Ateş savaşçılarının yerlere uzanarak dinlendikleri anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. - HATAY