Hatay Defne\'de asansör boşluğuna düşen yaralı, ekiplerce kurtarıldı

Hatay'da yapımı devam eden bir binada asansör boşluğuna düşen şahıs, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı şahıs, olay yerindeki çalışmaların ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yapımı sürdürülen binada bir şahıs, asansör boşluğuna düştü. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu asansör boşluğunda bulunan yaralı şahıs, bulunduğu alandan çıkarıldı. Kurtarma çalışmasının ardından yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.