Hatay Erzin\'de 2 katlı evin üst katındaki yangın hasara yol açtı, can kaybı yaşanmadı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Erzin ilçesi Mustafalı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilerek müdahale çalışması başlatıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangının büyümesinin önüne geçildi. Yangında; yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının ardından ekipler tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, yangında ev zarar gördü.