Hatay Hassa'da karbonmonoksit gazından etkilenen vatandaş HBB ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir vatandaş, HBB ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir vatandaş, HBB ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ardıçlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen vatandaşın yardımına ekipler yetişti.
HBB ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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