Hatay Hassa'da motosikletiyle dereye düşen sürücü yaralandı, HBB kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletiyle dereye düşen sürücü yaralandı. HBB ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilip hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Girne Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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