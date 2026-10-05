Hatay İskenderun\'da çamurlu yolda araçta mahsur kalan anne ve 2 evladı itfaiye kurtardı

Hatay'da etkili olan yağışın ardından çamurla kaplı yolda mahsur kalan otomobilin içindeki anne ve 2 evladını itfaiye kurtardı. Çocukların itfaiye personelinin kucağında taşınması yürekleri ısıttı.

İskenderun ilçesinde gece saatlerinde bölge bölge yağışlı hava etkili oldu. Cebike Mahallesi'nde yoğun yağış sebebiyle çamurla kaplanan yolda otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, anne ve 2 evladını kurtararak güvenli alana götürdü. Çocukların itfaiye personellerinin kucağında taşınması yürekleri ısıttı.