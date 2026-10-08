Hatay Kırıkhan\'da motorda ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu, sürücü tutuklandı

Hatay Kırıkhan'da motorda ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu, sürücü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Ekim'de polis uygulamasında durdurulan motosiklette 1 ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü H.İ.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir motosiklette ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Ekim tarihinde Kırıkhan ilçesi Kılıçoğlu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklette arama yapıldı.
Yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili H.İ.Z. isimli şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.İ.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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