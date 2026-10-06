Hatay Kırıkhan\'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yok

Hatay Kırıkhan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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