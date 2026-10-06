Hatay Kırıkhan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yok

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Hatay Kırıkhan\'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yok
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
Kırıkhan3. SayfaİtfaiyeGüncelFatihHataySon Dakika

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