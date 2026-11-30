Hatay'da hurdacıda çıkan yangında metrelerce yükseğe ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan hurdacı olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına merdivenle havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin 4 saat süren yoğun mesaisiyle kontrol altına alındı. Yangında iş yeri zarar gördü.