Hatay Payas'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Payas'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Hatay Payas\'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Hatay'ın Payas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan otomobilin trafoya çarparak durduğu kazada mahalle sakinleri kavşağa önlem alınmasını istedi.

Hatay'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada takla atan otomobil trafoya çarparak durabilirken, mahalle sakinleri kavşağa önlem alınmasını istedi.

Kaza; Payas ilçesi Fatih Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yaşandı. 31 TN 813 plakalı Opel marka otomobil ile 31 AVK 497 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 31 TN 813 plakalı otomobil elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Ali Karataşoğlu, bölgede sık sık kazaların yaşandığını ifade ederek önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Güvenlik, Otomobil, 3. Sayfa, Payas, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Payas'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Payas'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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