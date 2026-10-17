Havran'da seyir halindeki kamyon alev aldı, itfaiye ve orman ekipleri söndürdü - Son Dakika
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Havran'da seyir halindeki kamyon alev aldı, itfaiye ve orman ekipleri söndürdü

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Havran\'da seyir halindeki kamyon alev aldı, itfaiye ve orman ekipleri söndürdü
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Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi'nde seyir halindeki kamyon alev aldı. İtfaiye, Orman İşletme ekipleri ve özel bir maden şirketinin su tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin ortak müdahalesiyle söndürüldü. Tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelen kamyonda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. U.Y. yönetimindeki 10 BF 65575 plakalı kamyondan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, alevleri fark eden sürücü aracı güvenli bir alana çekerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine 2 araç ve 4 personelle intikal eden Havran İtfaiyesi, alev alev yanan kamyona hızla müdahale etti. Ormanlık alana yakın bölgede meydana gelen yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 arazöz ile bölgede faaliyet gösteren özel bir maden şirketine ait 1 su tankeri de su takviyesi sağladı. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde alevler çevredeki araziye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları tamamlanan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaOtomobilİtfaiyeHavranGüncelOlaySon Dakika

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