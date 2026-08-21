Hayrabolu'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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Hayrabolu'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Hayrabolu\'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hayrabolu-Malkara yolunda meydana geldi. Arif A.'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Motosiklet, Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayrabolu'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika

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