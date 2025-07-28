Hayrabolu\'da Yangın: 1500 Saman Balyası Yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında bin 500 saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kutlugün Mahallesi'nde, Mehmet Aykan'a ait saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yaklaşık bin 500 saman balyasının zara gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ