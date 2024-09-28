Helene Kasırgası'nda Bilanco Ağırlaşıyor - Son Dakika
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Helene Kasırgası'nda Bilanco Ağırlaşıyor

Helene Kasırgası nedeniyle ABD'de 5 eyalette 49 kişi hayatını kaybetti, 3.3 milyon kişi elektriksiz kaldı.

28.09.2024 11:27
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ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle 5 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan ve komşu Georgia ile Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da etkili olan Helene Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Güney Carolina Valiliği, kasırga nedeniyle en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Georgia'da ise en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Florida'da 8, Kuzey Carolina'da 6 ve Virginia'da 1 ölümle birlikte kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

3 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz

Helene Kasırgası Florida'da kategori 4 seviyesinde saatte 225 kilometre hızla karaya çıktıktan sonra gücünü kaybederek tropikal fırtınaya dönüşüp, Georgia Kuzey Calorina ve Güney Carolina'da etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar, ani sel baskınları, yağış ve fırtına dalgaları devam ediyor. Ulusal Kasırga Merkezi, Helene'nin Georgia'dan Tennessee-Kuzey Carolina sınırına doğru ilerlerken daha da zayıflamasının beklendiğini belirtti.

Kasırga nedeniyle Güney Carolina, Georgia, Kuzey Carolina, Florida ve Ohio'da yaklaşık 3.3 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Ülke genelinde 900'den fazla uçuş iptal edildi. Tennessee eyaletindeki Unicoi County Hastanesi'nde mahsur kalan 58 kişi çatıdan helikopterle kurtarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Helene Kasırgası'nda Bilanco Ağırlaşıyor - Son Dakika

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