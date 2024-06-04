Hendek'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaçlık Alana Devrildi, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Hendek'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaçlık Alana Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.06.2024 10:11
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaçlık alana devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Dikmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A. idaresindeki 54 AGK 131 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan F.A. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaçlık Alana Devrildi, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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